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Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56

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Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 1
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 2
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 3
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 4
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 5
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 6
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 7
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 8
Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 1
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 2
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 3
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 4
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 5
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 6
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 7
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 8
  • Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287171
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Характеристики

Бренд
Russell Hobbs
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Комплектация
2 стакана, крышка с клапаном 2 шт., охлаждающая трубка 2 шт.
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х30
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56

Explore Mix &amp; Go Cool – надежный помощник для Вас в повседневной жизни. С его помощью Вы сможете менее чем за 1 минуту сделать любимый фруктовый или овощной напиток, который обогатит организм витаминами и минералами. В комплект входят 2 переносные бутылочки, благодаря которым Вы всегда сможете взять с собой освежающий коктейль или смузи, охлаждающие трубочки, что идут в комплекте помогут сохранить свежесть напитков.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Russell Hobbs
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Комплектация
2 стакана, крышка с клапаном 2 шт., охлаждающая трубка 2 шт.
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Описание
Explore Mix &amp; Go Cool – надежный помощник для Вас в повседневной жизни. С его помощью Вы сможете менее чем за 1 минуту сделать любимый фруктовый или овощной напиток, который обогатит организм витаминами и минералами. В комплект входят 2 переносные бутылочки, благодаря которым Вы всегда сможете взять с собой освежающий коктейль или смузи, охлаждающие трубочки, что идут в комплекте помогут сохранить свежесть напитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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