Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Комплектация
2 стакана, крышка с клапаном 2 шт., охлаждающая трубка 2 шт.
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х36х30
Вес, кг.
1.7
Описание товара Блендер стационарный Russell Hobbs 25160-56
Explore Mix & Go Cool – надежный помощник для Вас в повседневной жизни. С его помощью Вы сможете менее чем за 1 минуту сделать любимый фруктовый или овощной напиток, который обогатит организм витаминами и минералами. В комплект входят 2 переносные бутылочки, благодаря которым Вы всегда сможете взять с собой освежающий коктейль или смузи, охлаждающие трубочки, что идут в комплекте помогут сохранить свежесть напитков.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендеры
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
тритан
Комплектация
2 стакана, крышка с клапаном 2 шт., охлаждающая трубка 2 шт.
Цвет
белый, зеленый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Китай
Explore Mix & Go Cool – надежный помощник для Вас в повседневной жизни. С его помощью Вы сможете менее чем за 1 минуту сделать любимый фруктовый или овощной напиток, который обогатит организм витаминами и минералами. В комплект входят 2 переносные бутылочки, благодаря которым Вы всегда сможете взять с собой освежающий коктейль или смузи, охлаждающие трубочки, что идут в комплекте помогут сохранить свежесть напитков.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для льда, мини-блендеры для детского питания
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