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Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE

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Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 11
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 12
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 13
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 14
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 15
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 16
Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 11
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 12
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 13
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 14
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 15
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 16
  • Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287156
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
444х257х340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.6

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE

Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 44.3 см, цвет серебристый.



Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
444х257х340
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 44.3 см, цвет серебристый.


Теги товара: 20 л, 800 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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