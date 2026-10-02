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Сучкорез Palisad 60521 (60521) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез Palisad 60521 (60521)

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Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 1
Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 2
Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 3
Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 4
Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 5
Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 1
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 2
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 3
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 4
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 5
  • Сучкорез Palisad 60521 (60521) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Palisad 60521 (60521)
550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х23х3
Вес, кг.
1.12

Описание товара Сучкорез Palisad 60521 (60521)

Сучкорез прямого реза Palisad 60521 длиной 700 мм со стальными обрезиненными рукоятками предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные рукоятки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает обрезку и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.

Преимущества

  • Коррозионная стойкость — рукоятки покрыты порошковой эмалью, режущее лезвие — антикоррозионным маслом, нижнее лезвие оксидировано.
  • Контроль качества реза — регулировочный винт позволяет настраивать плотность смыкания лезвий.
  • Прочная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому сучкорез выдерживает значительные нагрузки и подходит для длительного использования.
  • Комфортная работа — на рукоятках имеются мягкие прорезиненные накладки, обеспечивающие удобный хват.

Отзывы о товаре Сучкорез Palisad 60521 (60521)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
углеродистая сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь, пластик
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Рабочий диаметр
25
Развернуть
Длина инструмента
700
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad 60521 длиной 700 мм со стальными обрезиненными рукоятками предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные рукоятки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает обрезку и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.

Преимущества

  • Коррозионная стойкость — рукоятки покрыты порошковой эмалью, режущее лезвие — антикоррозионным маслом, нижнее лезвие оксидировано.
  • Контроль качества реза — регулировочный винт позволяет настраивать плотность смыкания лезвий.
  • Прочная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому сучкорез выдерживает значительные нагрузки и подходит для длительного использования.
  • Комфортная работа — на рукоятках имеются мягкие прорезиненные накладки, обеспечивающие удобный хват.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Palisad 60521 (60521) - по цене 550 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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