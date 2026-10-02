Сучкорез Palisad 60521 (60521)
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Характеристики
Описание товара Сучкорез Palisad 60521 (60521)
Сучкорез прямого реза Palisad 60521 длиной 700 мм со стальными обрезиненными рукоятками предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные рукоятки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает обрезку и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.
Преимущества
- Коррозионная стойкость — рукоятки покрыты порошковой эмалью, режущее лезвие — антикоррозионным маслом, нижнее лезвие оксидировано.
- Контроль качества реза — регулировочный винт позволяет настраивать плотность смыкания лезвий.
- Прочная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому сучкорез выдерживает значительные нагрузки и подходит для длительного использования.
- Комфортная работа — на рукоятках имеются мягкие прорезиненные накладки, обеспечивающие удобный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Преимущества
- Коррозионная стойкость — рукоятки покрыты порошковой эмалью, режущее лезвие — антикоррозионным маслом, нижнее лезвие оксидировано.
- Контроль качества реза — регулировочный винт позволяет настраивать плотность смыкания лезвий.
- Прочная конструкция — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому сучкорез выдерживает значительные нагрузки и подходит для длительного использования.
- Комфортная работа — на рукоятках имеются мягкие прорезиненные накладки, обеспечивающие удобный хват.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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