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Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки

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Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 1
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 2
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 3
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 4
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 5
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 6
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 7
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 8
  • Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х22х3
Вес, г.
650

Описание товара Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки

Сучкорез прямого реза Palisad 60570 длиной 520 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром не более 25 мм. Инструмент предназначен для работы двумя руками. Рабочее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает низкое трение, что облегчает рез. Сучкорез пригодится на даче, в саду и огороде.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущее лезвие из среднеуглеродистой стали прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому инструмент выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и порошковая эмаль на опорном лезвии и рукоятках защищают сучкорез от коррозии.
  • Высокое качество обрезки — регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для живых веток
Тип привода
ручной
Тип лезвий
сучкорез
Форма лезвий
прямые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Рабочий диаметр
25
Длина инструмента
520
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Сучкорез прямого реза Palisad 60570 длиной 520 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, используется для обрезки живых веток диаметром не более 25 мм. Инструмент предназначен для работы двумя руками. Рабочее лезвие с тефлоновым покрытием испытывает низкое трение, что облегчает рез. Сучкорез пригодится на даче, в саду и огороде.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущее лезвие из среднеуглеродистой стали прошло индукционную закалку, рабочая кромка имеет прецизионную заточку.
  • Надежность — рукоятки изготовлены из профильной стальной трубы, поэтому инструмент выдерживает повышенные нагрузки.
  • Устойчивость к разрушению — тефлоновое покрытие режущего лезвия и порошковая эмаль на опорном лезвии и рукоятках защищают сучкорез от коррозии.
  • Высокое качество обрезки — регулировочный винт позволяет менять плотность смыкания лезвий.
  • Комфортная работа — обрезиненные рукоятки не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез прямого реза PALISAD 60570, 520 мм, стальные обрезиненные рукоятки – стоимость товара 590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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