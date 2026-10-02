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Сучкорез Palisad 60568 (60568) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сучкорез Palisad 60568 (60568)

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Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 1
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 2
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 3
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 4
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 5
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 6
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 7
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 8
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 9
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 10
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 11
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 12
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 13
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 14
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 15
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 16
Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 1
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 2
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 3
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 4
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 5
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 6
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 7
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 8
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 9
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 10
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 11
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 12
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 13
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 14
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 15
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 16
  • Сучкорез Palisad 60568 (60568) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сучкорез Palisad 60568 (60568)
480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
нет
Рабочий диаметр
25
С упорной пластиной
Нет
Длина инструмента
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х19х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Сучкорез Palisad 60568 (60568)

Сучкорез прямого реза Palisad 60568 длиной 350 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные ручки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает работу и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.

Отзывы о товаре Сучкорез Palisad 60568 (60568)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
нет
Развернуть
Рабочий диаметр
25
С упорной пластиной
Нет
Длина инструмента
350
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез прямого реза Palisad 60568 длиной 350 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные ручки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает работу и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез Palisad 60568 (60568) – стоимость товара 480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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