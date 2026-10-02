Сучкорез Palisad 60568 (60568)
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Характеристики
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 279277
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
нет
Рабочий диаметр
25
С упорной пластиной
Нет
Длина инструмента
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х19х5
Вес, кг.
1.12
Описание товара Сучкорез Palisad 60568 (60568)
Сучкорез прямого реза Palisad 60568 длиной 350 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные ручки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает работу и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Назначение
для кустарников
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
изогнутые
Материал лезвия
сталь
Защитное покрытие лезвий
да
Материал рукояток
сталь
Противоскользящее покрытие рукояток
да
Удлиненные рукоятки
да
Храповый механизм
нет
Развернуть
Рабочий диаметр
25
С упорной пластиной
Нет
Длина инструмента
350
Страна производитель
Китай
Сучкорез прямого реза Palisad 60568 длиной 350 мм, со стальными обрезиненными рукоятками, предназначен для срезания живых веток толщиной до 25 мм. Длинные ручки позволяют работать со значительным усилием. Закаленное режущее лезвие с прецизионной заточкой, выполненное из среднеуглеродистой стали, облегчает работу и долго сохраняет рабочие свойства. Инструмент предназначен для ухода за садом и огородом и будет полезен владельцам дач.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Сучкорез Palisad 60568 (60568) – стоимость товара 480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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