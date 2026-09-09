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Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152

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Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152 - фото 1
Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
  • Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152 - фото 1
  • Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276981
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
620

Описание товара Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152

Паяльная станция модели Rexant ZD-99 12-0152 станет отличным инструментом для ремонта, монтажа, демонтажа и пайки самых различных предметов разной габаритности, от крупных систем проводов до мельчайших микросхем. Такой широкий спектр работ доступен благодаря двухканальной работе системы. Управление паяльной станцией производится при помощи механического потенциометра, что обеспечивает высокую точность нагрева и предполагает профессиональное использование данной модели, температурный диапазон керамического нагревательного элемента колеблется от 100 до 450°C. Конструкция паяльной станции включает в себя удобный держатель для горячего паяльника и губку для протирки жала.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Станция паяльная Rexant ZD-99 12-0152




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Описание
Паяльная станция модели Rexant ZD-99 12-0152 станет отличным инструментом для ремонта, монтажа, демонтажа и пайки самых различных предметов разной габаритности, от крупных систем проводов до мельчайших микросхем. Такой широкий спектр работ доступен благодаря двухканальной работе системы. Управление паяльной станцией производится при помощи механического потенциометра, что обеспечивает высокую точность нагрева и предполагает профессиональное использование данной модели, температурный диапазон керамического нагревательного элемента колеблется от 100 до 450°C. Конструкция паяльной станции включает в себя удобный держатель для горячего паяльника и губку для протирки жала.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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