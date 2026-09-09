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Насос дренажный Makita PF1110 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Makita PF1110

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Насос дренажный Makita PF1110 - фото 1
Насос дренажный Makita PF1110 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Makita PF1110 - фото 1
  • Насос дренажный Makita PF1110 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
8 750 руб.  11 883 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 274024
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Насос дренажный Makita PF1110

Дренажный насос Makita — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для работы с грязной водой. Благодаря своей мощной конструкции, насос идеально подходит для бытового и профессионального использования в осушении затопленных участков, подпольев или строительных площадок. Насос оснащен центробежной конструкцией и поплавковым выключателем, что обеспечивает автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды. Основные характеристики этой модели включают в себя мощность 1100 Вт и производительность в 250 литров в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами воды. Максимальная высота подъема составляет 10 метров, а глубина погружения достигает 5 метров, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Насос Makita рассчитан на перекачивание воды с частицами грязи размером до 35 мм, что обеспечивает высокую эффективность даже при работе в сложных условиях. Температурный диапазон эксплуатации для воды составляет до 35°C, что подчеркивает его универсальность и надежность. Благодаря компактным размерам (высота 35,5 см, ширина 16,8 см) и относительно небольшому весу в 5,9 кг, насос легко транспортировать и устанавливать в нужном месте. Makita продолжает оправдывать свою репутацию производителя качественного и долговечного оборудования, предлагая дренажный насос, который станет незаменимым помощником в повседневной деятельности.

Отзывы о товаре Насос дренажный Makita PF1110




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1100 Вт
Высота подъема
10
Глубина погружения
5
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16.8
Развернуть
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос Makita — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для работы с грязной водой. Благодаря своей мощной конструкции, насос идеально подходит для бытового и профессионального использования в осушении затопленных участков, подпольев или строительных площадок. Насос оснащен центробежной конструкцией и поплавковым выключателем, что обеспечивает автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды. Основные характеристики этой модели включают в себя мощность 1100 Вт и производительность в 250 литров в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами воды. Максимальная высота подъема составляет 10 метров, а глубина погружения достигает 5 метров, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Насос Makita рассчитан на перекачивание воды с частицами грязи размером до 35 мм, что обеспечивает высокую эффективность даже при работе в сложных условиях. Температурный диапазон эксплуатации для воды составляет до 35°C, что подчеркивает его универсальность и надежность. Благодаря компактным размерам (высота 35,5 см, ширина 16,8 см) и относительно небольшому весу в 5,9 кг, насос легко транспортировать и устанавливать в нужном месте. Makita продолжает оправдывать свою репутацию производителя качественного и долговечного оборудования, предлагая дренажный насос, который станет незаменимым помощником в повседневной деятельности.
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Отзывы


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