Насос дренажный Makita PF1110
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Характеристики
Описание товара Насос дренажный Makita PF1110
Дренажный насос Makita — это надежное и эффективное устройство, предназначенное для работы с грязной водой. Благодаря своей мощной конструкции, насос идеально подходит для бытового и профессионального использования в осушении затопленных участков, подпольев или строительных площадок. Насос оснащен центробежной конструкцией и поплавковым выключателем, что обеспечивает автоматическое включение и выключение в зависимости от уровня воды. Основные характеристики этой модели включают в себя мощность 1100 Вт и производительность в 250 литров в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами воды. Максимальная высота подъема составляет 10 метров, а глубина погружения достигает 5 метров, что делает его универсальным решением для различных условий эксплуатации. Насос Makita рассчитан на перекачивание воды с частицами грязи размером до 35 мм, что обеспечивает высокую эффективность даже при работе в сложных условиях. Температурный диапазон эксплуатации для воды составляет до 35°C, что подчеркивает его универсальность и надежность. Благодаря компактным размерам (высота 35,5 см, ширина 16,8 см) и относительно небольшому весу в 5,9 кг, насос легко транспортировать и устанавливать в нужном месте. Makita продолжает оправдывать свою репутацию производителя качественного и долговечного оборудования, предлагая дренажный насос, который станет незаменимым помощником в повседневной деятельности.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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