Перфоратор Makita DHR241Z
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Характеристики
Описание товара Перфоратор Makita DHR241Z
Профессиональный электрический перфоратор легкого класса с патроном стандарта SDS Plus и аккумуляторным питанием. Имеет практичную горизонтальную компоновку и эргономичную конструкцию с амортизирующими накладками на ручках, обеспечивающими гашение вибрации. Оборудован мощным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и энергию удара до 2 Дж. Благодаря питанию от емкой литий-ионной аккумуляторной батареи с напряжением 18 В, перфоратор Makita DHR241Z отличной подойдет для выполнения умеренных объемов выездных работ на объектах, лишенных подключения к электрической сети. Имеет небольшой вес (3,2 кг), что упрощает его транспортировку к месту использования. Способен работать в трех режимах: долбления, ударного и классического сверления. Основным режимом эксплуатации инструмента является режим ударного сверления, позволяющий быстро создавать отверстия в прочных бетонных стенах, перекрытиях, плитах, натуральном/искусственном камне и прочих твердых минеральных материалах. Без проблем сверлит металл, дерево, полимеры и полимер-композитные массы. В режиме долбления поможет в демонтажных работах, позволит штробить штукатурку и легкий бетон.
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Теги товара: SDS PLUS
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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