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Перфоратор Makita DHR241Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Makita DHR241Z

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Перфоратор Makita DHR241Z - фото 1
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 2
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 3
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 4
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 5
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 6
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 7
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 8
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 9
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 10
Перфоратор Makita DHR241Z - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 1
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 2
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 3
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 4
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 5
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 6
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 7
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 8
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 9
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 10
  • Перфоратор Makita DHR241Z - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270942
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Максимальный крутящий момент
1100
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
1.9
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
3
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х28
Вес, кг.
5.1

Описание товара Перфоратор Makita DHR241Z

Профессиональный электрический перфоратор легкого класса с патроном стандарта SDS Plus и аккумуляторным питанием. Имеет практичную горизонтальную компоновку и эргономичную конструкцию с амортизирующими накладками на ручках, обеспечивающими гашение вибрации. Оборудован мощным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и энергию удара до 2 Дж. Благодаря питанию от емкой литий-ионной аккумуляторной батареи с напряжением 18 В, перфоратор Makita DHR241Z отличной подойдет для выполнения умеренных объемов выездных работ на объектах, лишенных подключения к электрической сети. Имеет небольшой вес (3,2 кг), что упрощает его транспортировку к месту использования. Способен работать в трех режимах: долбления, ударного и классического сверления. Основным режимом эксплуатации инструмента является режим ударного сверления, позволяющий быстро создавать отверстия в прочных бетонных стенах, перекрытиях, плитах, натуральном/искусственном камне и прочих твердых минеральных материалах. Без проблем сверлит металл, дерево, полимеры и полимер-композитные массы. В режиме долбления поможет в демонтажных работах, позволит штробить штукатурку и легкий бетон.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор Makita DHR241Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
да
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
нет
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
да
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Максимальный крутящий момент
1100
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
1.9
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора
3
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный электрический перфоратор легкого класса с патроном стандарта SDS Plus и аккумуляторным питанием. Имеет практичную горизонтальную компоновку и эргономичную конструкцию с амортизирующими накладками на ручках, обеспечивающими гашение вибрации. Оборудован мощным двигателем, который обеспечивает высокий крутящий момент и энергию удара до 2 Дж. Благодаря питанию от емкой литий-ионной аккумуляторной батареи с напряжением 18 В, перфоратор Makita DHR241Z отличной подойдет для выполнения умеренных объемов выездных работ на объектах, лишенных подключения к электрической сети. Имеет небольшой вес (3,2 кг), что упрощает его транспортировку к месту использования. Способен работать в трех режимах: долбления, ударного и классического сверления. Основным режимом эксплуатации инструмента является режим ударного сверления, позволяющий быстро создавать отверстия в прочных бетонных стенах, перекрытиях, плитах, натуральном/искусственном камне и прочих твердых минеральных материалах. Без проблем сверлит металл, дерево, полимеры и полимер-композитные массы. В режиме долбления поможет в демонтажных работах, позволит штробить штукатурку и легкий бетон.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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