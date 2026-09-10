Перфоратор Makita DHR202Z
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%11 690 руб. 24 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342362
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
1.9
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х8
Вес, кг.
3.2
Описание товара Перфоратор Makita DHR202Z
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, что способствует комфортной работе пользователя. Предохранительная муфта исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла в материале. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже есть восемнадцативольтовый аккумуляторный инструмент Makita.
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Теги товара: SDS PLUS
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Блокировка кнопки включения
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
26
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
20
Макс. энергия удара
1.9
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Основная рукоятка снабжена резиновыми вставками, что способствует комфортной работе пользователя. Предохранительная муфта исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при застревании сверла в материале. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже есть восемнадцативольтовый аккумуляторный инструмент Makita.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Makita DHR202Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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