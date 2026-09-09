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Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный

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Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 1
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 2
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 3
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 4
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 5
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 6
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 7
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 8
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 1
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 2
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 3
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 4
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 5
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 6
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 7
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 8
  • Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
77 370 руб.  158 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270501
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, кг.
3.1

Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный

Кухонный набор Victorinox Grand Maitre 6 предметов, в подставке 7.7243.6 предназначен для использования в быту. Такая оптимальная комбинация подходит для обработки любых продуктов. Все лезвия изготовлены из качественной стали, устойчивой к коррозии.

Отзывы о товаре Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонный набор Victorinox Grand Maitre 6 предметов, в подставке 7.7243.6 предназначен для использования в быту. Такая оптимальная комбинация подходит для обработки любых продуктов. Все лезвия изготовлены из качественной стали, устойчивой к коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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