Набор инструментов Stels
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Stels
Привод 1/4DR: 6-гр. торцевых головок: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, 1 трещотка 72-щелчковая, 2 удлинителя 50 и 100 мм, 1 держатель для бит 1/4(F)-1/4(hex), 1 головка с магнитным захватом, 1 кардан шарнирный, 1 отверточная рукоятка, набор бит 11 пр, 2 шлицевые биты 5.5, 6.5 мм, 4 крестовые биты (PHILLIPS): PH0, PH1, PH2, PH3, 4 крестовые биты (POZIDRIV): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, 1 магнитный держатель для бит 1/4(F)-1/4(hex). Привод 1/2DR: 6-гр. торцевых головок: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм, 1 трещотка, 1 кардан шарнирный, 2 удлинителя: 125 и 250 мм, 1 адаптер под удлинитель 3/8(F)x1/2(M). 1 ножовка по металлу, 1 молоток 300гр, комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм, 1 пассатижи комбинированные, 1 плоскогубцы, 1 бокорезы, 1 канцелярский нож с двумя сменными лезвиями, набор шестигранных угловых ключей с шаром 10пр: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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