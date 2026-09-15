Набор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 предметов Stels (14112)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
119
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 1/2, головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, е10, е11, е12, е14, е16, е18, е20, е22, головки свечные 1/2 21 мм и 16 мм, удлинители ? 250 мм, под ключ и 75 мм, под ключ, удлинители ? 100 мм под ключ и 50 мм под ключ, удлинитель гибкий ? 145 мм, под ключ, головки торцевые 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, вороток г-образный, вороток на ?, биты, 8 мм диаметр, длина 30 мм ph1, ph2, ph3 sl
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, телескопический магнитный щуп, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 540 руб.
В наличии
Код товара: 649092
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Доставка в Санкт-Петербурге
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14 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
119
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 1/2, головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, е10, е11, е12, е14, е16, е18, е20, е22, головки свечные 1/2 21 мм и 16 мм, удлинители ? 250 мм, под ключ и 75 мм, под ключ, удлинители ? 100 мм под ключ и 50 мм под ключ, удлинитель гибкий ? 145 мм, под ключ, головки торцевые 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, вороток г-образный, вороток на ?, биты, 8 мм диаметр, длина 30 мм ph1, ph2, ph3 sl
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, телескопический магнитный щуп, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
24
Количество имбусовых ключей
4
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
SL3
Количество бит, шт
119
Шлицы бит
Torx (T/TX), квадратный, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Количество торцевых головок, шт
36
Торцовые головки
торцевые, свечные, удлиненные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx €
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х42х22
Вес, кг.
11.78
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 предметов Stels (14112)
Набор инструмента 1/4, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 119шт STELS 14112 имеет широкий ассортимент разнообразных инструментов и приспособлений для возможности выполнения ремонтных, сборочных, демонтажных, столярных и слесарных работ. Все компоненты изготовлены из высококачественных материалов, обладают большим запасом прочности, подходят для использования в доме, на загородном участке, в гараже, мастерских, автосервисах и пр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
119
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 1/2, головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм, е10, е11, е12, е14, е16, е18, е20, е22, головки свечные 1/2 21 мм и 16 мм, удлинители ? 250 мм, под ключ и 75 мм, под ключ, удлинители ? 100 мм под ключ и 50 мм под ключ, удлинитель гибкий ? 145 мм, под ключ, головки торцевые 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, вороток г-образный, вороток на ?, биты, 8 мм диаметр, длина 30 мм ph1, ph2, ph3 sl
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, телескопический магнитный щуп, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головокшарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
16
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
24
Развернуть
Количество имбусовых ключей
4
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
SL3
Количество бит, шт
119
Шлицы бит
Torx (T/TX), квадратный, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Количество торцевых головок, шт
36
Торцовые головки
торцевые, свечные, удлиненные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx €
Страна производитель
Китай
Набор инструмента 1/4, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 119шт STELS 14112 имеет широкий ассортимент разнообразных инструментов и приспособлений для возможности выполнения ремонтных, сборочных, демонтажных, столярных и слесарных работ. Все компоненты изготовлены из высококачественных материалов, обладают большим запасом прочности, подходят для использования в доме, на загородном участке, в гараже, мастерских, автосервисах и пр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные, с отвертками
Набор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 предметов Stels (14112) - по цене 14540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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