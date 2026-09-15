Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)
Набор инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 удобен для использования в быту, профессиональных мастерских и сервисах по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также бытовой и садовой техники. Комплект располагается в специальном кейсе, который удобен для транспортировки в багажном отделении автомобиля. Набор укомплектован трещотками с масло- и бензостойкими двухкомпонентными рукоятками Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов На приспособления из набора инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 предоставляется пожизненная гарантия Торцевые головки и комбинированные ключи из прошедшей термообработку стали хромованадиевой группы обладают высокой прочностью Биты и отвертка из легированной японской стали S2 характеризуются улучшенными показателями деформационной стойкости Поверхность инструментов с матовым хромированным покрытием сатин не подвержена коррозии Ключи-трещотки с защитным покрытием и резиновыми вставками не выскальзывают из рук и обладают масло- и бензостойкостью Храповой механизм с 72 зубьями обеспечивает плавное движение трещотки и облегчает работу в ограниченном пространстве Кнопка быстрого сброса мгновенно разблокирует фиксатор головки для замены насадки Реверсивный механизм позволяет одним движением менять направление вращения трещотки Размещение инструментов в ложементах кейса упрощает хранение и использование набора Технологический контроль на всех этапах производства гарантирует качество набора Гарантия на набор пожизненная, подробности описаны в гарантийном талоне
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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