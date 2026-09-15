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Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 (6,35 мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 (9,52 мм) 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм,
Кмоплектация
переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 3/8&quot;, 1/2&quot;, Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 530 руб. 
Начислим 249 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)
15 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, головки со вставками, торцевые головки, биты, торцевые головки, головки со вставками
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 (6,35 мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 (9,52 мм) 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм,
Кмоплектация
переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество имбусовых ключей
7
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
74
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Количество торцевых головок, шт
105
Торцовые головки
torx (t/tx), крестообразный (ph), крестообразный (pz), прямой (sl), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set), шестигранный (h/hex), крестообразный (ph), крестообразный (pz), прямой (sl), шестигранный (h/hex), torx (t/tx)
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х42х22
Вес, кг.
12

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)

Набор инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 удобен для использования в быту, профессиональных мастерских и сервисах по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также бытовой и садовой техники. Комплект располагается в специальном кейсе, который удобен для транспортировки в багажном отделении автомобиля. Набор укомплектован трещотками с масло- и бензостойкими двухкомпонентными рукоятками Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов На приспособления из набора инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 предоставляется пожизненная гарантия Торцевые головки и комбинированные ключи из прошедшей термообработку стали хромованадиевой группы обладают высокой прочностью Биты и отвертка из легированной японской стали S2 характеризуются улучшенными показателями деформационной стойкости Поверхность инструментов с матовым хромированным покрытием сатин не подвержена коррозии Ключи-трещотки с защитным покрытием и резиновыми вставками не выскальзывают из рук и обладают масло- и бензостойкостью Храповой механизм с 72 зубьями обеспечивает плавное движение трещотки и облегчает работу в ограниченном пространстве Кнопка быстрого сброса мгновенно разблокирует фиксатор головки для замены насадки Реверсивный механизм позволяет одним движением менять направление вращения трещотки Размещение инструментов в ложементах кейса упрощает хранение и использование набора Технологический контроль на всех этапах производства гарантирует качество набора Гарантия на набор пожизненная, подробности описаны в гарантийном талоне



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, биты с головками, головки со вставками, торцевые головки, биты, торцевые головки, головки со вставками
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4, ключ трещоточный 3/8, ключ трещоточный 1/2, вороток на 1/4 , 1/2, удлинитель 50 мм, 100 мм 1/4, удлинитель 125 мм 3/8, удлинитель 125 мм 1/2, отвертка-держатель 1/4, ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 мм, кардан 1/4 , 3/8 , 1/2, головки торцевые свечные (с резиновой вставкой) 14 мм, 16 мм, 21 мм, головки торцевые удлиненные 1/4 (6,35 мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм, головки торцевые удлиненные 3/8 (9,52 мм) 10, 11, 12, 13, 14, 15 мм,
Кмоплектация
переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещоточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
24
Количество имбусовых ключей
7
Развернуть
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
74
Тип бит
стандартные, с головками
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Количество торцевых головок, шт
105
Торцовые головки
torx (t/tx), крестообразный (ph), крестообразный (pz), прямой (sl), трёхлопастной (tri-wing), четырёхлопастной (torq-set), шестигранный (h/hex), крестообразный (ph), крестообразный (pz), прямой (sl), шестигранный (h/hex), torx (t/tx)
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 удобен для использования в быту, профессиональных мастерских и сервисах по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также бытовой и садовой техники. Комплект располагается в специальном кейсе, который удобен для транспортировки в багажном отделении автомобиля. Набор укомплектован трещотками с масло- и бензостойкими двухкомпонентными рукоятками Биты, биты-вставки и отвёртки произведены из стали S2, улучшающей свойства инструментов На приспособления из набора инструмента 1/4, 3/8, 1/2, CrV, S2, усиленный кейс, 216шт STELS 14115 предоставляется пожизненная гарантия Торцевые головки и комбинированные ключи из прошедшей термообработку стали хромованадиевой группы обладают высокой прочностью Биты и отвертка из легированной японской стали S2 характеризуются улучшенными показателями деформационной стойкости Поверхность инструментов с матовым хромированным покрытием сатин не подвержена коррозии Ключи-трещотки с защитным покрытием и резиновыми вставками не выскальзывают из рук и обладают масло- и бензостойкостью Храповой механизм с 72 зубьями обеспечивает плавное движение трещотки и облегчает работу в ограниченном пространстве Кнопка быстрого сброса мгновенно разблокирует фиксатор головки для замены насадки Реверсивный механизм позволяет одним движением менять направление вращения трещотки Размещение инструментов в ложементах кейса упрощает хранение и использование набора Технологический контроль на всех этапах производства гарантирует качество набора Гарантия на набор пожизненная, подробности описаны в гарантийном талоне


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 216 предметов Stels (14115) - стоимость товара 15530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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