Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL EXTREM-76, 76 предметов (27889-H76)
Набор инструментов Kraftool — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в работе. Бренд Kraftool предлагает универсальный набор из 76 предметов, который станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашнего использования. В комплект входят все необходимые инструменты: биты, отвертки, гаечные ключи, включая разводной и трещеточный ключи, а также торцевые головки. Благодаря широкому диапазону размеров ключей от 10 мм до 19 мм, вы сможете выполнить самые разнообразные задачи. Набор инструментов имеет удобные посадки головок на 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что обеспечивает универсальность и совместимость с различными креплениями. Общее количество отверток в наборе составляет 6 штук, что позволяет работать не только с крупными, но и с мелкими деталями. Общий вес набора составляет всего 6,7 кг, что делает его удобным для переноски и хранения. Это отличный выбор для тех, кто стремится оборудовать свою мастерскую качественным и надежным инструментарием, способным справиться с любыми задачами. Выбирайте Kraftool — и вы получите инструменты, которые станут вашим надежным партнером в любом проекте.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
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