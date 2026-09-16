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Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)

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Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - фото 2
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
  • Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - фото 1
  • Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - фото 2
  • Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)
11 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JCB
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество отверток, шт
7
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
20
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х44х6
Вес, кг.
5.3

Описание товара Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)

Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов JST002 используется в процессе различных монтажных и ремонтных работ. Инструменты выполнены из качественной и прочной стали, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью. Эргономичные рукоятки служат для комфортной работы. Набор поставляется в удобном кейсе для рационального хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002)




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Характеристики
Бренд
JCB
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для монтажных, слесарных, ремонтных и строительных работ
Количество предметов, шт
50
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, отвертка-битодержатель, имбусовый ключ
Комплектация
отвертки 6 шт, держатель бит 1 шт, биты 20шт, 6 отверток для точных работ, нож выдвижной 1 шт, упаковка лезвий 1шт, имбусовые ключи 9шт, плоскогубцы 1шт, тонкогубцы 1шт, разводной ключ 1шт, уровень 1шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Имбусовые ключи в комплекте
есть
Количество отверток, шт
7
Развернуть
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
20
Держатель бит
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов JST002 используется в процессе различных монтажных и ремонтных работ. Инструменты выполнены из качественной и прочной стали, благодаря чему отличаются надежностью и долговечностью. Эргономичные рукоятки служат для комфортной работы. Набор поставляется в удобном кейсе для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов для ремонтных работ JCB 50 предметов (JST002) - этот товар вы можете купить по цене 11860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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