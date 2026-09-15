Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)
Набор инструментов Gross 14156 включает в себя 76 предметов, в том числе ключи-трещотки со 120 зубьями из стали CrV, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, молоток для ударных работ, а также переставные клещи и пассатижи, использующиеся для захвата и удержания деталей. Удлинители и карданные шарниры облегчают работу в ограниченном пространстве. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 540 руб.3635 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, 119 пр...
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15807, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, плас...
-
В наличииЦена 15 530 руб.3883 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 3/8", 1/2", Cr-V, S2, усиленный кейс, ...
-
В наличииЦена 16 590 руб.4148 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-216, 216 предметов, Профе...
-
В наличииЦена 17 450 руб.4363 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2",3/8", 1/4", CrV, пластиковый кейс 142 п...
-
В наличииЦена 17 690 руб.4423 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15805, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, S2, плас...
-
В наличииЦена 17 710 руб.4428 руб. в СплитНабор инструмента для крупногабаритной техникиЗУБР НКТ-26, 26 пр...
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета ...
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL GRAND-99, 99 предметов ...
-
В наличииЦена 18 370 руб. 29 670 руб.4593 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмет...
-
В наличии БесплатноЦена 18 480 руб.4620 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT101S
-
В наличииЦена 18 580 руб.4645 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gro...
Набор инструментов Gross 14156 включает в себя 76 предметов, в том числе ключи-трещотки со 120 зубьями из стали CrV, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, молоток для ударных работ, а также переставные клещи и пассатижи, использующиеся для захвата и удержания деталей. Удлинители и карданные шарниры облегчают работу в ограниченном пространстве. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — отвертки, биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 76 предметов Gross (14156)