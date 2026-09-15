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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 2
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 5
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
78
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 420 руб. 
Начислим 199 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649097
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148)
12 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
78
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
78
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, разрезной, трещоточный, torx, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х12
Вес, кг.
9.1

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148)

Набор инструментов Gross 14148 включает в себя 78 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также зажимы с фиксатором, использующиеся для захвата и удержания плоских деталей. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



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Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
78
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
78
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, разрезной, трещоточный, torx, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Шлицы отверток
SL2.5
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14148 включает в себя 78 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". В комплекте инструменты для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, а также зажимы с фиксатором, использующиеся для захвата и удержания плоских деталей. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — отвертки и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 78 предметов Gross (14148) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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