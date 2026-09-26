Набор инструментов Зубр Мастер 27637-H150
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Зубр Мастер 27637-H150
Свечные FLANK с резиновой вставкой 1/2 2 шт. — 16, 21 мм. Головка торцовая свечная 3/8 FLANK с резиновой вставкой — 18 мм. Головки торцовые 1/2 E-TORX 2 шт. — Е20, Е24. Головки торцовые 3/8 E-TORX 6 шт. — Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18. Головки торцовые 1/4 E-TORX 5 шт. — Е4, Е5, Е6, Е7, Е8. Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца 3 шт. — 1/2, 3/8, 1/4 — 72 зубца. Удлинители 1/2 2 шт. — 125, 250 мм. Удлинитель 3/8 1 шт. — 150 мм. Удлинители 1/4 2 шт. — 50, 100 мм. Шарнир карданный 3 шт. — 1/2, 3/8, 1/4. Адаптер трехпозиционный — 3/8M x 1/2F. Вороток-отвертка 1/4 — 150 мм. Т-образный вороток 1/4 — 115 мм. Адаптер для бит 2 шт. — 1/2F x 5/16M, 3/8F x 5/16M. Биты — 5/16 х 30 мм 24 шт. TORX — T40, T45, T50, T55, T60, T70. TORX HOLE — TH40, TH50, TH55, TH60, TH70. PHILIPS 2 шт. — PH3, PH4. POZIDRIVE — PZ3, PZ4. SLOT — SL8, SL10, SL12. HEX — H7, H8, H10, H12, H14. Биты-головки — 1/4 х 35 мм 30 шт. TORX — T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30. TORX HOLE TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30. HEX — H3, H4, H5, H6. SLOT SL4, SL5.5, SL6.5, SL7. PHILIPS — PH0, PH1, PH2. POZIDRIVE — PZ0, PZ1, PZ2. Ключи имбусовые 7 шт. — 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм.
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