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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)

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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 1
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 2
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 3
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 4
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)
17 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество имбусовых ключей
7
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
30
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
61
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х12
Вес, кг.
11.2

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)

Универсальный набор инструментов KRAFTOOL 27888-H216, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
применяется для работ с крепежом
Количество предметов, шт
216
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, трещетки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
12
Количество имбусовых ключей
7
Количество имбусового ключа
7
Количество бит, шт
30
Тип бит
стандартные
Развернуть
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
61
Торцовые головки
торцевые
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструментов KRAFTOOL 27888-H216, предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при ремонте автомобилей и других изделий. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X Drive, 216 предмета (27888-H216) - стоимость товара 17970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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