Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)
Набор инструментов Gross 14151 включает в себя 101 предмет, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", а также разводной ключ и плоскогубцы. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, плоскогубцы служат для захвата и удержания деталей. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — отвертки и биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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Набор инструментов Gross 14151 включает в себя 101 предмет, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2", а также разводной ключ и плоскогубцы. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, плоскогубцы служат для захвата и удержания деталей. Воротки, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.
Преимущества
- Исключительная твердость и прочность — отвертки и биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
- Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости на корпусе и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
- Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
- Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°.
- Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
- Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и торцевые головки не выскальзывают из рук.
- Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 101 предмет Gross (14151)