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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 4
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 5
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
редназначен для проведения слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, ключи рожковые, отвертки, клещи, плоскогубцы
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 5
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
18 370 руб.  29 670 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142)
18 370 руб. -38%
29 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, головки со вставками, торцевые головки
Область применения
редназначен для проведения слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, ключи рожковые, отвертки, клещи, плоскогубцы
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
10
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
26
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
50
Торцовые головки
торцевые, двенадцатигранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х10
Вес, кг.
12.9

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142)

Универсальный набор инструмента ЗУБР Универсал-142 142 предмета 27670-H142 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, головки со вставками, торцевые головки
Область применения
редназначен для проведения слесарных, монтажных и ремонтных работ.
Количество предметов, шт
142
Инструменты в комплекте
ключи имбусовые, ключи комбинированные, ключи рожковые, отвертки, клещи, плоскогубцы
Упаковка
кейс
Количество имбусовых ключей
10
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
10
Количество отверток, шт
6
Количество бит, шт
26
Развернуть
Тип бит
стандартные
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
50
Торцовые головки
торцевые, двенадцатигранные
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6/12-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный набор инструмента ЗУБР Универсал-142 142 предмета 27670-H142 удовлетворяет требованиям ГОСТов и международных стандартов. Имеет большой ресурс и сохраняет свои высокие свойства на протяжении всего срока службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-142, 142 предмета Профессионал (27670-H142) - по цене 18370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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