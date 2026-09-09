Дрель ударная Зубр ЗДУ-580 ЭРМ2
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Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
580 Вт
Тип патрона
ключевой
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Тормоз двигателя
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
580 Вт
Комплектация
Комплектация
Тип патрона
ключевой
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х7
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель ударная Зубр ЗДУ-580 ЭРМ2
Дрель ударная Зубр ЗДУ-580 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Удобная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка.
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Теги товара: для бруса, реверсивные, ударные по бетону
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Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
580 Вт
Комплектация
Комплектация
Тип патрона
ключевой
Блокировка кнопки включения
да
Ограничитель глубины сверления
да
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
1
Тормоз двигателя
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
20
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
13
Макс. количество ударов в минуту
48000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Страна производитель
Китай
Дрель ударная Зубр ЗДУ-580 ЭРМ2 - незаменимый помощник для сверления отверстий в различных материалах (дерево, сталь и т. д.). Удобная дрель с качественным кулачковым патроном, плавной регулировкой оборотов и надежной конструкцией на подшипниках. Функция сверления с ударом, широкий диапазон регулировки частоты вращения, удобная дополнительная рукоятка.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Теги товара: для бруса, реверсивные, ударные по бетону
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, безударные двухскоростные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, быстрозажимные, по металлу
Теги товара: для бруса, реверсивные, ударные по бетону
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