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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром

27 Отзывы
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
3 190 руб.  3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261020
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
23х19х7
Вес, г.
442

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром

Держатель для туалетной бумаги AM PM Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Слишком сильный отступ от стены, а так норм
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует цене. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый держатель. Без дефектов. Упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, надежный, красивый
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель,только не нравится,что туалетная бумага в плитку упирается, невозможно сделать,как в старом держателе другой фирмы,чтобы немного была от стены
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Екатерина Я.

Достоинства:


Комментарий:
По краю крышки еле заметные потертости. В целом как в описании
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Стильно, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые вижу, что именитый производитель не нанёс свой логотип на видное место. Противошумные втулки короткие, из за этого козырёк болтается в разные стороны. Думаю, если походить по хозтоварам,то можно найти подобное в разы дешевле. Из хорошего : кочерга для рулона меняется в разных направлениях, предварительно надо открутить центральный винт изнутри
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель. Немецкое качество. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Александра Я.

Достоинства:


Комментарий:
Классика. Хорошо упакован товар. Быстро доставлен. Оригинал. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, добротный металл
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Эту фирму покупаю не первый раз, очень нравится и качество отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
AM.PM на высоте. Очень красивый держатель, металл. В купе с остальными крючками и держателями украшает интерьер любого помещения.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy был доставлен в оригинальной упаковке. Потертостей, сколов и цапарин не обнаружено. Остался доволен немецким качеством.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Эффектно красиво, отличное качество изделия
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Новое, блестит, доставка 2 дня, оригинальный магазин, очень понравилось качество. Возьму ещё крючки из этой серии. Качество точно больше, чем на 5 лет гарантии
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги,красиво смотрится на стене.Для меня главное,что идеально по цвету подошёл к гигиеническом у душу.Дороговато,конечно,но за качество нужно платить
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Бумагодержатель хороший. Цвет красивый. Качество на высоте. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь и качество на уровне
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель отличного высокого качества, упакован хорошо, в комплекте есть все необходимое для установки, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель. Качество на высоте, смотрится просто обалденно.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, качественный, был по очень хорошей цене. Собираю всю серию этих аксессуаров !
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель для бумаги смотрится очень красиво, сделан качественно. В комплекте с другими аксессуарами этой же фирмы, смотрится очень стильно. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, простота монтажа, ничего не люфтит
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился, красивый



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для туалетной бумаги AM PM Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги. Массивные формы из монолитной латуни самого высокого качества Grade-AH59.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Слишком сильный отступ от стены, а так норм
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ирина У.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует цене. Покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый держатель. Без дефектов. Упакован хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, надежный, красивый
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель,только не нравится,что туалетная бумага в плитку упирается, невозможно сделать,как в старом держателе другой фирмы,чтобы немного была от стены
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Екатерина Я.

Достоинства:


Комментарий:
По краю крышки еле заметные потертости. В целом как в описании
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Стильно, качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2024
Вадим В.

Достоинства:


Комментарий:
Впервые вижу, что именитый производитель не нанёс свой логотип на видное место. Противошумные втулки короткие, из за этого козырёк болтается в разные стороны. Думаю, если походить по хозтоварам,то можно найти подобное в разы дешевле. Из хорошего : кочерга для рулона меняется в разных направлениях, предварительно надо открутить центральный винт изнутри
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Павел Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший держатель. Немецкое качество. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Александра Я.

Достоинства:


Комментарий:
Классика. Хорошо упакован товар. Быстро доставлен. Оригинал. Благодарю
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Оксана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, добротный металл
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Эту фирму покупаю не первый раз, очень нравится и качество отличное, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
AM.PM на высоте. Очень красивый держатель, металл. В купе с остальными крючками и держателями украшает интерьер любого помещения.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy был доставлен в оригинальной упаковке. Потертостей, сколов и цапарин не обнаружено. Остался доволен немецким качеством.
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
Эффектно красиво, отличное качество изделия
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Степан П.

Достоинства:


Комментарий:
Новое, блестит, доставка 2 дня, оригинальный магазин, очень понравилось качество. Возьму ещё крючки из этой серии. Качество точно больше, чем на 5 лет гарантии
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель для туалетной бумаги,красиво смотрится на стене.Для меня главное,что идеально по цвету подошёл к гигиеническом у душу.Дороговато,конечно,но за качество нужно платить
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Екатерина В.

Достоинства:


Комментарий:
Бумагодержатель хороший. Цвет красивый. Качество на высоте. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь и качество на уровне
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Андрей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Алена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель отличного высокого качества, упакован хорошо, в комплекте есть все необходимое для установки, к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный держатель. Качество на высоте, смотрится просто обалденно.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Все соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, качественный, был по очень хорошей цене. Собираю всю серию этих аксессуаров !
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Держатель для бумаги смотрится очень красиво, сделан качественно. В комплекте с другими аксессуарами этой же фирмы, смотрится очень стильно. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, простота монтажа, ничего не люфтит
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Держатель понравился, красивый


Держатель для туалетной бумаги AM.PM Gem A90341400 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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