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Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)

4 Отзывы
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Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 1
Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 2
Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 3
Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
  • Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 1
  • Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 2
  • Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 3
  • Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
950 руб.  1 899 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 259493
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)
950 руб. -50%
1 899 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
19.5
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х1
Вес, г.
670

Описание товара Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)

Разъем для наушников. Разъем для микрофона. Регулятор громкости звука: вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Питание от порта USB. Индикатор сети. Выключатель питания.

Отзывы о товаре Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190)

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные,звук не плохой для размера и цены.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Рустам Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не подсоединил еще, на вид хорошие. Брал специально с разъемом под наушники
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вцелом звук неплохой, относительно чистый, но на максималках начинают подхрипывать, только поэтому ставлю 4, короче если не для шумной вечеринки, то сойдёт. Мне для работы в комнате на ноуте хватает, гораздо приятнее звучат чем встроенные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александра З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук,провод длинный,что радует



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
19.5
Назначение
для настольного компьютера
Съемная решетка
нет
Ширина, см
8.5
Цвет
черный
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
8
Разъем для подключения наушников
jack 3.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Разъем для наушников. Разъем для микрофона. Регулятор громкости звука: вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Питание от порта USB. Индикатор сети. Выключатель питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальные,звук не плохой для размера и цены.
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Рустам Н.

Достоинства:


Комментарий:
Не подсоединил еще, на вид хорошие. Брал специально с разъемом под наушники
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Вцелом звук неплохой, относительно чистый, но на максималках начинают подхрипывать, только поэтому ставлю 4, короче если не для шумной вечеринки, то сойдёт. Мне для работы в комнате на ноуте хватает, гораздо приятнее звучат чем встроенные.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александра З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук,провод длинный,что радует


Акустическая система Defender SPK-190 Black (65190) - стоимость товара 950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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