Акустическая система Defender V11 (65111)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Акустическая система Defender V11 (65111)
Колонки 2.1 Defender V11 с питанием от порта USB позволят наслаждаться реалистичным звучанием и характеризуются широкой совместимостью. Обладая общей выходной мощностью 11 Вт и частотным диапазоном 40-18000 Гц, 2.1-канальная система с двумя динамиками и сабвуфером обеспечивает формирование четкого и насыщенного звука при воспроизведении различного мультимедийного контента. Колонки 2.1 Defender V11 выполнены в корпусе из пластика. Для плавной регулировки уровня громкости на передней панели предусмотрен поворотный механический переключатель со светодиодной подсветкой. Также имеются регуляторы низких и высоких частот.
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Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень даже не плохо)
Достоинства:
Комментарий:
Для их размера это топ, играют четко , даже не думал что эти крохи так играть будут, для квартиры музыку послушать и кино посмотреть хороший вариант!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, хорошие колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие колонки, но до 5 звёзд не дотягивают ( Звук очень даже хорош, громкости за глаза, дизайн хороший, но ... звук реально чистый и красивый только на большой громкости, и провод подключения короткий, от штатного стола до системника стоящего на полу едва хватило(
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Пришла кстати на день раньше. Коробка помята с боку, но это уже доставка виновата. Один динамик немного болтался в корпусе. Исправил быстро. Теперь всё хорошо. Большое спасибо продавцу. Всё замечательно. Рекомендую колонку к покупке. Ни разу не жалею что купил. Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество, не стоит ждать уауууууиии
Достоинства:
Комментарий:
на фотографии смотрится гораздо больше) смотрите размеры. Звук норм
Достоинства:
Комментарий:
всё работает спасибо,не громкие но для пк пойдут
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук очень неплохой для компьютерной системы, НЧ динамик лучше бы вывести вниз саба, а не на заднюю стенку.
Достоинства:
Комментарий:
качественный звук ,громкие басы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Забрал. Пришли целые и невредимые. Какие же они крохотные))) Установил под монитор. Звук, по сравнению с динамиками монитора, просто в разы лучше, стало приятнее находится за компьютером. Хотите что-то мощное чтобы устроить дискотеку и "раскачать" соседей - это не для вас, не берите и не разочаруетесь (и не ленитесь читать только отзывы, читайте и характеристики товара). Смотрите более дорогой сегмент данной техники. При первом включении подключил полностью через компьютер. Фона в системе НЕТ. ВЧ/НЧ выставил в середину, громкость примерно на 20%, с последующим увеличением во время проигрывания музыки до 50%. Для своей ценовой категории система отрабатывает хорошо. Для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки с умеренной громкостью её, несмотря на размеры, хватает (на мой не искушённый слух). На всю не выкручивал, всё равно даже такой системе надо дать раскачаться. Подсветка не отключается, раздражающей глаза назвать её не могу (ну тут, как говорится, кому как). Итог: меня вполне устроила данная система, она НЕ ФОНИТ, НЕ ХРИПИТ. Буду надеяться что прослужит долго. P.S.: смотря видео с музыкой в отзывах с телефона - пользуйтесь наушниками, они лучше передадут звук (не забывайте про то что качество записи звука зависит ещё и от самого телефона); в розетку подключил через блок 5V/2A.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены и мощности звук нормальный, единственный недостаток - относительно короткий провод.
Достоинства:
Комментарий:
очень даже не плохие колонки за эту цену
Достоинства:
Комментарий:
Маленькие, с хорошим в меру басистым звуком и качественными материалами. Регуляторы все наружу, за что отдельный жирный плюс. Включать лучше через блок.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работают для планшета или ноута отлично подходят. затакие деньги себя опровдали.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый, классные колонки, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные, как оказалось, колоночки. подключил питание тоже к компу, ничего не фонит. порылся в настройках звука в компе, появились и объемное звучание, и басы. я весьма доволен. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие колонки.За такие деньги не ожидал ,очень удивили и порадовали!
Достоинства:
Комментарий:
Так не плохо но одна колонка что то как будто в Нутри отвалилось
Достоинства:
Комментарий:
классные колонки,звук и дизайн на высоте! за такую цену супер!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки! но шнур для подключения коротковат,а так всё отлично играют громко ,для компьютера в самый раз рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично!!!работают нормально для своей цены!!! Ребенок доволен спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Компактные колонки. совет, если есть дребезги в колонках при подключении питания от USB, попробуйте включить в обычную зарядку для телефонов и в розетку дребезг должен уйти
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество соответствуют, звук хороший.
Отзывы о товаре Акустическая система Defender V11 (65111)
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги очень даже не плохо)
Достоинства:
Комментарий:
Для их размера это топ, играют четко , даже не думал что эти крохи так играть будут, для квартиры музыку послушать и кино посмотреть хороший вариант!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, хорошие колонки.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие колонки, но до 5 звёзд не дотягивают ( Звук очень даже хорош, громкости за глаза, дизайн хороший, но ... звук реально чистый и красивый только на большой громкости, и провод подключения короткий, от штатного стола до системника стоящего на полу едва хватило(
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная. Пришла кстати на день раньше. Коробка помята с боку, но это уже доставка виновата. Один динамик немного болтался в корпусе. Исправил быстро. Теперь всё хорошо. Большое спасибо продавцу. Всё замечательно. Рекомендую колонку к покупке. Ни разу не жалею что купил. Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Цена качество, не стоит ждать уауууууиии
Достоинства:
Комментарий:
на фотографии смотрится гораздо больше) смотрите размеры. Звук норм
Достоинства:
Комментарий:
всё работает спасибо,не громкие но для пк пойдут
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся 4 месяца, всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Звук очень неплохой для компьютерной системы, НЧ динамик лучше бы вывести вниз саба, а не на заднюю стенку.
Достоинства:
Комментарий:
качественный звук ,громкие басы хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Забрал. Пришли целые и невредимые. Какие же они крохотные))) Установил под монитор. Звук, по сравнению с динамиками монитора, просто в разы лучше, стало приятнее находится за компьютером. Хотите что-то мощное чтобы устроить дискотеку и "раскачать" соседей - это не для вас, не берите и не разочаруетесь (и не ленитесь читать только отзывы, читайте и характеристики товара). Смотрите более дорогой сегмент данной техники. При первом включении подключил полностью через компьютер. Фона в системе НЕТ. ВЧ/НЧ выставил в середину, громкость примерно на 20%, с последующим увеличением во время проигрывания музыки до 50%. Для своей ценовой категории система отрабатывает хорошо. Для просмотра фильмов, игр и прослушивания музыки с умеренной громкостью её, несмотря на размеры, хватает (на мой не искушённый слух). На всю не выкручивал, всё равно даже такой системе надо дать раскачаться. Подсветка не отключается, раздражающей глаза назвать её не могу (ну тут, как говорится, кому как). Итог: меня вполне устроила данная система, она НЕ ФОНИТ, НЕ ХРИПИТ. Буду надеяться что прослужит долго. P.S.: смотря видео с музыкой в отзывах с телефона - пользуйтесь наушниками, они лучше передадут звук (не забывайте про то что качество записи звука зависит ещё и от самого телефона); в розетку подключил через блок 5V/2A.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены и мощности звук нормальный, единственный недостаток - относительно короткий провод.
Достоинства:
Комментарий:
очень даже не плохие колонки за эту цену
Достоинства:
Комментарий:
Маленькие, с хорошим в меру басистым звуком и качественными материалами. Регуляторы все наружу, за что отдельный жирный плюс. Включать лучше через блок.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работают для планшета или ноута отлично подходят. затакие деньги себя опровдали.
Достоинства:
Комментарий:
звук чистый, классные колонки, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные, как оказалось, колоночки. подключил питание тоже к компу, ничего не фонит. порылся в настройках звука в компе, появились и объемное звучание, и басы. я весьма доволен. спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие колонки.За такие деньги не ожидал ,очень удивили и порадовали!
Достоинства:
Комментарий:
Так не плохо но одна колонка что то как будто в Нутри отвалилось
Достоинства:
Комментарий:
классные колонки,звук и дизайн на высоте! за такую цену супер!
Достоинства:
Комментарий:
отличные колонки! но шнур для подключения коротковат,а так всё отлично играют громко ,для компьютера в самый раз рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока все отлично!!!работают нормально для своей цены!!! Ребенок доволен спасибо продавцу!!!
Достоинства:
Комментарий:
Компактные колонки. совет, если есть дребезги в колонках при подключении питания от USB, попробуйте включить в обычную зарядку для телефонов и в розетку дребезг должен уйти
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество соответствуют, звук хороший.