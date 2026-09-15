Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)
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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 651310
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х11
Вес, г.
660
Описание товара Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144)
Компактные колонки в сдержанном дизайне с отличным звуком. Вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Данная модель оборудована интегрированной звуковой картой, поэтому не требует подключение к аудио разъему компьютера
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
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Компактные колонки в сдержанном дизайне с отличным звуком. Вам не придется переключаться на управление вашим плеером, чтобы увеличить или уменьшить звук. Регулируйте громкость одним движением. Колонки не требуют сетевого источника питания. Просто подключите колонки к USB-разъему компьютера и наслаждайтесь звуком. Данная модель оборудована интегрированной звуковой картой, поэтому не требует подключение к аудио разъему компьютера
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, недорогие, минисистемы
Акустическая система Defender BLACK WALTZ (78144) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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