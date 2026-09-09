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Акустическая система Sven АС 248 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Sven АС 248 Black

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Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 1
Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 2
Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 3
Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 4
Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 5
Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 1
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 2
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 3
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 4
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 5
  • Акустическая система Sven АС 248 Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259438
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8
Назначение
компьютерная
Ширина, см
8.5
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
800

Описание товара Акустическая система Sven АС 248 Black

Компания SVEN представляет пластиковую акустическую систему 2.0 с возможностью подключения двух устройств одновременно. SVEN 248 может работать не только с компьютером или ноутбуком. На передней панели есть дополнительный разъем для подключения смартфона. SVEN 248 – удобная акустика для рабочего стола. Она не только хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по воспроизведению звука – ей просто приятно пользоваться. Она компактна – такому устройству найдется местечко на самом маленьком столе. Ручка управления громкостью, разъем для наушников и линейных вход для подключения дополнительных устройств вынесены у этой модели на переднюю панель. Все находится под рукой, логично и продумано.

Отзывы о товаре Акустическая система Sven АС 248 Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Высота, см
8
Назначение
компьютерная
Ширина, см
8.5
Комплектация
акустическая система, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Максимальная мощность, Вт
6
Количество полос
1
Страна производитель
Китай
Описание
Компания SVEN представляет пластиковую акустическую систему 2.0 с возможностью подключения двух устройств одновременно. SVEN 248 может работать не только с компьютером или ноутбуком. На передней панели есть дополнительный разъем для подключения смартфона. SVEN 248 – удобная акустика для рабочего стола. Она не только хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по воспроизведению звука – ей просто приятно пользоваться. Она компактна – такому устройству найдется местечко на самом маленьком столе. Ручка управления громкостью, разъем для наушников и линейных вход для подключения дополнительных устройств вынесены у этой модели на переднюю панель. Все находится под рукой, логично и продумано.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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