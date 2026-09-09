Акустическая система Sven АС 248 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Акустическая система Sven АС 248 Black
Компания SVEN представляет пластиковую акустическую систему 2.0 с возможностью подключения двух устройств одновременно. SVEN 248 может работать не только с компьютером или ноутбуком. На передней панели есть дополнительный разъем для подключения смартфона. SVEN 248 – удобная акустика для рабочего стола. Она не только хорошо справляется со своими прямыми обязанностями по воспроизведению звука – ей просто приятно пользоваться. Она компактна – такому устройству найдется местечко на самом маленьком столе. Ручка управления громкостью, разъем для наушников и линейных вход для подключения дополнительных устройств вынесены у этой модели на переднюю панель. Все находится под рукой, логично и продумано.
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