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Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый

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Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 1
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 2
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 3
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 4
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 5
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 6
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 7
Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 3
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 4
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 5
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 6
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 7
  • Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257033
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
62

Описание товара Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый

Наушники Panasonic - это сочетание простоты и качества, которое оценят любители классического аудио. Эти накладные наушники выполнены в стильном белом цвете, что добавляет им изысканности и делает их подходящими для любого стиля. Конструкция наушников без микрофона ориентирована на чистоту звучания, предоставляя вам возможность полностью погрузиться в мир музыки. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что гарантирует комфортное использование наушников как дома, так и в пути, не ограничивая вашу свободу движений. Бренд Panasonic известен своей надёжностью и долговечностью, что делает эти наушники отличным выбором для повседневного использования. Наслаждайтесь любимыми треками с наушниками Panasonic и получайте удовольствие от каждого звукового нюанса.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.1
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic - это сочетание простоты и качества, которое оценят любители классического аудио. Эти накладные наушники выполнены в стильном белом цвете, что добавляет им изысканности и делает их подходящими для любого стиля. Конструкция наушников без микрофона ориентирована на чистоту звучания, предоставляя вам возможность полностью погрузиться в мир музыки. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что гарантирует комфортное использование наушников как дома, так и в пути, не ограничивая вашу свободу движений. Бренд Panasonic известен своей надёжностью и долговечностью, что делает эти наушники отличным выбором для повседневного использования. Наслаждайтесь любимыми треками с наушниками Panasonic и получайте удовольствие от каждого звукового нюанса.
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Отзывы


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