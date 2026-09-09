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Акустическая система Sven 470 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Акустическая система Sven 470 черный

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Акустическая система Sven 470 черный - фото 1
Акустическая система Sven 470 черный - фото 2
Акустическая система Sven 470 черный - фото 3
Акустическая система Sven 470 черный - фото 4
Акустическая система Sven 470 черный - фото 5
Акустическая система Sven 470 черный - фото 6
Акустическая система Sven 470 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 1
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 2
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 3
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 4
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 5
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 6
  • Акустическая система Sven 470 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255906
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х14
Вес, кг.
1.6

Описание товара Акустическая система Sven 470 черный

Глубокий бас благодаря использованию фазоинвертора. ВЧ-излучатель для детального воспроизведения высоких частот. Регулировка уровня громкости. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт ПК, ноутбука или адаптер 5V DC.

Отзывы о товаре Акустическая система Sven 470 черный




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Глубокий бас благодаря использованию фазоинвертора. ВЧ-излучатель для детального воспроизведения высоких частот. Регулировка уровня громкости. Разъемы для подключения наушников и микрофона. Питание через USB-порт ПК, ноутбука или адаптер 5V DC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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