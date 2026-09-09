Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB ресивер, батарейки АА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
640
Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный
Клавиатура+мышь беспроводная Oklick 230M представлены в черном классическом дизайне. Симметричная мышь подходит для хвата любой рукой, имеет 3 стандартные кнопки и колесо прокрутки. Полноразмерная клавиатура с отдельно вынесенным цифровым блоком и мембранными клавишами работает тихо и мягко. Набор Oklick 230M подключается через USB-ресивер, экономя свободные слоты в компьютере и не ограничивая вас проводами. Клавиатуру и мышку можно подключить к ТВ, чтобы управлять возможностями SmartTV прямо с дивана. Устройства потребуют по одной батарейке (AA/AAA), емкости которых хватит надолго даже при ежедневной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB ресивер, батарейки АА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь беспроводная Oklick 230M представлены в черном классическом дизайне. Симметричная мышь подходит для хвата любой рукой, имеет 3 стандартные кнопки и колесо прокрутки. Полноразмерная клавиатура с отдельно вынесенным цифровым блоком и мембранными клавишами работает тихо и мягко. Набор Oklick 230M подключается через USB-ресивер, экономя свободные слоты в компьютере и не ограничивая вас проводами. Клавиатуру и мышку можно подключить к ТВ, чтобы управлять возможностями SmartTV прямо с дивана. Устройства потребуют по одной батарейке (AA/AAA), емкости которых хватит надолго даже при ежедневной работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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