Наушники A4Tech Bloody M615 черный (M615 B/R)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
790
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M615 черный (M615 B/R)
Мощная игровая гарнитура A4 Bloody M615 черного цвета с вызывающей красной отделкой поможет отвлечься от окружающего мира, целиком погрузившись в приключения. Текстильная оплетка провода предохраняет его от спутывания и повреждений, продлевая срок службы устройства. Мягкие мониторные амбушюры надежно закрывают уши от постороннего шума, позволяя сосредоточиться на звуках в игровом пространстве и обеспечивая эффект присутствия. Микрофон на выдвижном гибком креплении обеспечит комфортную коммуникацию с соигроками.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Мощная игровая гарнитура A4 Bloody M615 черного цвета с вызывающей красной отделкой поможет отвлечься от окружающего мира, целиком погрузившись в приключения. Текстильная оплетка провода предохраняет его от спутывания и повреждений, продлевая срок службы устройства. Мягкие мониторные амбушюры надежно закрывают уши от постороннего шума, позволяя сосредоточиться на звуках в игровом пространстве и обеспечивая эффект присутствия. Микрофон на выдвижном гибком креплении обеспечит комфортную коммуникацию с соигроками.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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