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Бинокль Veber БП 10*25 ff купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БП 10*25 ff

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Бинокль Veber БП 10*25 ff
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232405
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
300

Описание товара Бинокль Veber БП 10*25 ff

В бинокле отсутствуют подвижные части фокусировочных механизмов, обычно являющихся местами повышенного износа и источником проникновения влаги. При аккуратном обращении бинокль БП 10x25 Veber Free Focus прослужит долгие годы даже при самой интенсивной эксплуатации. Влагозащищенное исполнение.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БП 10*25 ff




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
25
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
В бинокле отсутствуют подвижные части фокусировочных механизмов, обычно являющихся местами повышенного износа и источником проникновения влаги. При аккуратном обращении бинокль БП 10x25 Veber Free Focus прослужит долгие годы даже при самой интенсивной эксплуатации. Влагозащищенное исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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