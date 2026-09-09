Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бинокль детский Veber Эврика 6x21 G/O
ЭВРИКА это не просто интересный, но и полезный подарок, который понравится маленьким следопытам. Бинокль имеет радующий глаз дизайн, прост в использовании и полностью безопасен. Детский бинокль должен отвечать следующим требованиям: иметь прочный корпус, должен быть изготовлен из экологически чистых материалов и иметь легкий вес. Всем этим требованиям соответствует новый детский бинокль Veber Эврика 6x21!. Бинокль имеет обрезиненное покрытие, благодаря которому он не скользит в руках. Внутри него находятся линзы из оптического стекла, позволяющие приближать наблюдаемое изображение с кратностью 6х. Для формирования яркой и сочной картинки на линзах нанесено многослойное просветляющее покрытие. В конструкции применяются roof-призмы, это позволило сделать корпус бинокль компактным - его очень удобно держать в маленьких ручках.
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