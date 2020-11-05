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Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный

Артикул: 222770
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - фото 10
9 490 руб. 
Купить
+ 187 КэтКоинов
Артикул: 222770
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараМикроволновые печи
Цветчерный
Типсоло
Мощность микроволн800
Инверторная технологиянет
Внутреннее покрытие камерыэмаль
Дисплейда
Тип переключателейповоротные тактовые
Расположениеотдельно стоящая
Размеры (ВхШхГ)27,5х48,9х37,4
Прочеезвуковой сигнал отключения, подсветка камеры
Объем23
Диаметр поворотного стола28,8
Технология «Без поворотного стола»нет
Тип грилянет
Дверцанавесная
Открывание дверцыручка
Функции и особенностиавтоматическая разморозка, система равномерного распределения микроволн
Вес12
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AK оформлена в стиле элегантной простоты, отсутствуют лишние или непонятные детали. Основные достоинства – простота управления и надежность работы. Можно выбрать один из шести уровней мощности. Параметры задаются двумя поворотными переключателями. Кроме времени, вы можете выбрать вес блюда либо уровень СВЧ-излучения. Печь имеет функцию не только автоматической разморозки, можно также подключить ускоренную разморозку. Это помогает существенно сократить время размораживания. Таймер устанавливается на максимальное время непрерывной работы 1 час. Дверца открывается не с помощью кнопки, а удобной ручкой. Внутри камера покрыта биокерамической эмалью со сроком гарантии 10 лет, все загрязнения с поверхности убираются без труда.


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Самовывоз невозможен
Микроволновая Печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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