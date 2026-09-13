Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 23л. 900Вт черная
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3038 - воплощение современной функциональности и удобства. С объемом в 23 литра она идеально подходит для разогрева и приготовления разнообразных блюд, сочетая в себе мощность, интуитивное управление и стильный дизайн. Cтанет надежным помощником на вашей кухне, предоставляя широкие возможности для кулинарных экспериментов. Сердцем этой печи является мощный микроволновый генератор на 900 Вт, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев. Благодаря сенсорному управлению, использование прибора становится простым и интуитивно понятным. Вам доступны 11 ступеней регулировки мощности, позволяющие точно настроить режим нагрева для конкретного блюда. Поворотный стол диаметром 270 мм гарантирует равномерное прогревание пищи, независимо от ее формы и размера. Встроенное внутреннее освещение позволяет наблюдать за процессом, не открывая дверцу. Управление дополнено удобным звуковым сигналом, оповещающим об окончании работы. Функционал устройства включает в себя автоматический разогрев и автоматическую готовку, а также режим «соло». Для тех, кто ценит скорость, предусмотрен экспресс-режим, позволяющий быстро разогреть или приготовить небольшие блюда. 8 предустановленных программ делают управление еще проще и удобнее. Безопасность использования обеспечивает функция блокировки от детей, которая предотвращает случайное включение или изменение настроек. Корпус выполнен в строгом черном цвете, который гармонично впишется в любой современный интерьер. На корпусе расположен дисплей, отображающий выбранные настройки и время приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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