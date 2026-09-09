Медленноварка Kitfort КТ-205
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медленноварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217104
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х22х20
Вес, кг.
2.53
Описание товара Медленноварка Kitfort КТ-205
Медленноварка Kitfort KT-205 — это простой в пользовании кухонный прибор с большим диапазоном применения. Она состоит из двойного корпуса, внутри которого по периметру расположены нагреватели, и керамической кастрюли с крышкой.Температура приготовления лежит в диапазоне 60–120 °С в зависимости от режима и особенностей готовящегося блюда. Благодаря такому температурному диапазону вода почти не испаряется, а продукты медленно тушатся в собственном соку, сохраняя практически все витамины и полезные микроэлементы.
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Медленноварка Kitfort KT-205 — это простой в пользовании кухонный прибор с большим диапазоном применения. Она состоит из двойного корпуса, внутри которого по периметру расположены нагреватели, и керамической кастрюли с крышкой.Температура приготовления лежит в диапазоне 60–120 °С в зависимости от режима и особенностей готовящегося блюда. Благодаря такому температурному диапазону вода почти не испаряется, а продукты медленно тушатся в собственном соку, сохраняя практически все витамины и полезные микроэлементы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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