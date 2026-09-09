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Бинокль Veber БП 8*21 ff купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бинокль Veber БП 8*21 ff

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Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 1
Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 2
Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
  • Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 1
  • Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 2
  • Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 211069
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
218

Описание товара Бинокль Veber БП 8*21 ff

Бинокль Veber FF БП 8x21 – очень легкий и компактный, не имеющий необходимости наводить резкость. Это стало возможным благодаря использованию уникальной системы Free Focus. В бинокле отсутствует центральная фокусировка, прибор использует способность человеческого глаза к аккомодации. Это полезно и необходимо в тех случаях, когда вы наблюдаете за объектами, которые непрерывно, а порой еще и быстро, меняют свое положение в пространстве. Рекомендует такую модель охотникам, орнитологам и любителям спортивных мероприятий.

Отзывы о товаре Бинокль Veber БП 8*21 ff




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
21
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Описание
Бинокль Veber FF БП 8x21 – очень легкий и компактный, не имеющий необходимости наводить резкость. Это стало возможным благодаря использованию уникальной системы Free Focus. В бинокле отсутствует центральная фокусировка, прибор использует способность человеческого глаза к аккомодации. Это полезно и необходимо в тех случаях, когда вы наблюдаете за объектами, которые непрерывно, а порой еще и быстро, меняют свое положение в пространстве. Рекомендует такую модель охотникам, орнитологам и любителям спортивных мероприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бинокль Veber БП 8*21 ff - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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