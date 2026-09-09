Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210299
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.2
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.74
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-670-1 графит Электрочайник предназначен для кипячения воды. Корпус из пластика и нержавеющей стали. Мерная шкала находится на корпусе сбоку у ручки. Смотрите также: Винные шкафы , Кипятильники , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрические штопоры , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой Теги товара: металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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