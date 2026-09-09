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Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый

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Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 1
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 2
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 3
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 4
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 5
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 6
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 7
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 8
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 9
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 10
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 11
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 12
Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 1
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 2
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 3
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 4
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 5
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 6
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 7
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 8
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 9
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 10
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 11
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 12
  • Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208171
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х13
Вес, кг.
3.13

Описание товара Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый

Мясорубка Starwind SMG4480 имеет довольно мощный мотор, который позволит вам в считанные минуты получить свежий фарш для приготовления различных блюд. С данной моделью у вас появится возможность баловать домочадцев и гостей всевозможными мясными блюдами, поскольку она комплектуется несколькими насадками. Корпус мясорубки произведен из прочного пластика, который весьма неприхотлив в последующем уходе. Благодаря функции реверса вы сможете в считанные минуты достать из устройства необработанные кусочки мяса.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Starwind SMG4480 1800Вт темно-серый/бирюзовый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
бирюзовый, серый, черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Мытье в посудомоечной машине
да
Насадки
диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Starwind SMG4480 имеет довольно мощный мотор, который позволит вам в считанные минуты получить свежий фарш для приготовления различных блюд. С данной моделью у вас появится возможность баловать домочадцев и гостей всевозможными мясными блюдами, поскольку она комплектуется несколькими насадками. Корпус мясорубки произведен из прочного пластика, который весьма неприхотлив в последующем уходе. Благодаря функции реверса вы сможете в считанные минуты достать из устройства необработанные кусочки мяса.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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