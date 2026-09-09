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Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П

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Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - фото 2
Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
  • Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - фото 1
  • Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - фото 2
  • Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
7 680 руб.  7 975 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 201981
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Размеры в упаковке, см
49х30х26
Вес, кг.
3

Описание товара Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П

Бензиновая цепная пила Зубр МАСТЕР ПБЦ-М560 45П легко запускается даже в холодную погоду. Оснащена антивибрационной системой для комфортной работы, тормозом мгновенного действия для безопасности, автоматической системой смазки цепи. Модель отлично подходит для ухода за садовым участком и для небольшого строительства. Хромирование стенок цилиндра повышает долговечность инструмента.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Бензопилы
Описание
Бензиновая цепная пила Зубр МАСТЕР ПБЦ-М560 45П легко запускается даже в холодную погоду. Оснащена антивибрационной системой для комфортной работы, тормозом мгновенного действия для безопасности, автоматической системой смазки цепи. Модель отлично подходит для ухода за садовым участком и для небольшого строительства. Хромирование стенок цилиндра повышает долговечность инструмента.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Зубр Мастер ПБЦ-М560 45П - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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