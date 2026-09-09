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Пылесос вертикальный BBK BV2512 White-Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос вертикальный BBK BV2512 White-Blue

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Пылесос вертикальный BBK BV2512 White-Blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199621
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Размеры в упаковке, см
48х29х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Пылесос вертикальный BBK BV2512 White-Blue

Вертикальный пылесос 2-в-1 без мешка для сбора пыли BV2512 – современное, универсальное и удобное решение задачи уборки помещения. Благодаря компактным размерам и небольшому весу пылесос можно использовать как для удаления пыли с мягкой мебели, ковров, занавесок, книжных полок, компьютеров и т.д., так и для чистки, например, салона автомобиля. Система фильтрации с применением HEPA-фильтра обеспечивает максимальную задержку частиц пыли внутри пылесоса.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный BBK BV2512 White-Blue




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Описание
Вертикальный пылесос 2-в-1 без мешка для сбора пыли BV2512 – современное, универсальное и удобное решение задачи уборки помещения. Благодаря компактным размерам и небольшому весу пылесос можно использовать как для удаления пыли с мягкой мебели, ковров, занавесок, книжных полок, компьютеров и т.д., так и для чистки, например, салона автомобиля. Система фильтрации с применением HEPA-фильтра обеспечивает максимальную задержку частиц пыли внутри пылесоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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