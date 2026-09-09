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Блендер Polaris PHB 1065 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Polaris PHB 1065

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Блендер Polaris PHB 1065 - фото 1
Блендер Polaris PHB 1065 - фото 2
Блендер Polaris PHB 1065 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер Polaris PHB 1065 - фото 1
  • Блендер Polaris PHB 1065 - фото 2
  • Блендер Polaris PHB 1065 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199032
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1.49

Описание товара Блендер Polaris PHB 1065

Блендер Polaris PHB 1065 предназначен для измельчения, взбивания, смешивания ингредиентов. Незаменим для приготовления теста, смузи, десертов, нежного пюре, соусов. С помощью измельчителя можно нарубить вареное мясо, сыр, овощи. Максимальная мощность — 1000 Вт. Насадки блендера изготовлены из нержавеющей стали. Предусмотрено 2 скоростных режима: обычный и турбо. Чаши объемом 500 мл достаточно для приготовления нескольких порций. В комплекте поставляется мерный стакан на 0,6 л, венчик, ножи для резки.

Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1065




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Polaris PHB 1065 предназначен для измельчения, взбивания, смешивания ингредиентов. Незаменим для приготовления теста, смузи, десертов, нежного пюре, соусов. С помощью измельчителя можно нарубить вареное мясо, сыр, овощи. Максимальная мощность — 1000 Вт. Насадки блендера изготовлены из нержавеющей стали. Предусмотрено 2 скоростных режима: обычный и турбо. Чаши объемом 500 мл достаточно для приготовления нескольких порций. В комплекте поставляется мерный стакан на 0,6 л, венчик, ножи для резки.
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Доставка
Отзывы


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