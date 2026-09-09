Блендер Polaris PHB 1065
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199032
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1.49
Описание товара Блендер Polaris PHB 1065
Блендер Polaris PHB 1065 предназначен для измельчения, взбивания, смешивания ингредиентов. Незаменим для приготовления теста, смузи, десертов, нежного пюре, соусов. С помощью измельчителя можно нарубить вареное мясо, сыр, овощи. Максимальная мощность — 1000 Вт. Насадки блендера изготовлены из нержавеющей стали. Предусмотрено 2 скоростных режима: обычный и турбо. Чаши объемом 500 мл достаточно для приготовления нескольких порций. В комплекте поставляется мерный стакан на 0,6 л, венчик, ножи для резки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 4 060 руб. 4 950 руб.1015 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM 64110, 450 Вт, белый/красный
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799B
-
В наличииЦена 5 710 руб. 8 280 руб.1428 руб. в СплитБлендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM4W421 белый
-
В наличииЦена 7 610 руб.1903 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM4B6V2
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Блендер Polaris PHB 1065 предназначен для измельчения, взбивания, смешивания ингредиентов. Незаменим для приготовления теста, смузи, десертов, нежного пюре, соусов. С помощью измельчителя можно нарубить вареное мясо, сыр, овощи. Максимальная мощность — 1000 Вт. Насадки блендера изготовлены из нержавеющей стали. Предусмотрено 2 скоростных режима: обычный и турбо. Чаши объемом 500 мл достаточно для приготовления нескольких порций. В комплекте поставляется мерный стакан на 0,6 л, венчик, ножи для резки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей
Блендер Polaris PHB 1065 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1065