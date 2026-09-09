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Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка

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Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 1
Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 2
Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Mobb Deep, Infamy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 1
  • Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 2
  • Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192132
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758297019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Mobb Deep, Infamy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pray For Me, Get Away, Bounce, Clap, Kill That Nigga (Kill That), My Gats Spitting, Handcuffs, Hey Luv (Anything), The Learning (Burn), Live Foul, Hurt Niggas (Hurt), Get At Me, I Wont Fall, Crawlin, Nothing Like Home, There I Go Again
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pray For Me, Get Away, Bounce, Clap, Kill That Nigga (Kill That), My Gats Spitting, Handcuffs, Hey Luv (Anything), The Learning (Burn), Live Foul, Hurt Niggas (Hurt), Get At Me, I Wont Fall, Crawlin, Nothing Like Home, There I Go Again

Отзывы о товаре Mobb Deep - Infamy (0190758297019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758297019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
MOBB DEEP
Альбом (сингл)
Mobb Deep, Infamy
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Pray For Me, Get Away, Bounce, Clap, Kill That Nigga (Kill That), My Gats Spitting, Handcuffs, Hey Luv (Anything), The Learning (Burn), Live Foul, Hurt Niggas (Hurt), Get At Me, I Wont Fall, Crawlin, Nothing Like Home, There I Go Again
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pray For Me, Get Away, Bounce, Clap, Kill That Nigga (Kill That), My Gats Spitting, Handcuffs, Hey Luv (Anything), The Learning (Burn), Live Foul, Hurt Niggas (Hurt), Get At Me, I Wont Fall, Crawlin, Nothing Like Home, There I Go Again
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