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Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка

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Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 9
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 10
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 11
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 12
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 13
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 14
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 15
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 16
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 17
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 18
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 9
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 10
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 11
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 12
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 13
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 14
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 15
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 16
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 17
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 18
  • Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка

Track List

A1Sign Of The Cross11:16
A2Lord Of The Flies5:03
B1Man On The Edge4:13
B2Fortunes Of War7:23
B3Look For The Truth5:10
C1The Aftermath6:21
C2Judgement Of Heaven5:12
C3Blood On The World's Hands5:57
D1The Edge Of Darkness6:39
D22 A.M.5:37
D3The Unbeliever8:10



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Sign Of The Cross11:16
A2Lord Of The Flies5:03
B1Man On The Edge4:13
B2Fortunes Of War7:23
B3Look For The Truth5:10
C1The Aftermath6:21
C2Judgement Of Heaven5:12
C3Blood On The World's Hands5:57
D1The Edge Of Darkness6:39
D22 A.M.5:37
D3The Unbeliever8:10


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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