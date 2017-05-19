Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 184917
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sign Of The Cross
|11:16
|A2
|Lord Of The Flies
|5:03
|B1
|Man On The Edge
|4:13
|B2
|Fortunes Of War
|7:23
|B3
|Look For The Truth
|5:10
|C1
|The Aftermath
|6:21
|C2
|Judgement Of Heaven
|5:12
|C3
|Blood On The World's Hands
|5:57
|D1
|The Edge Of Darkness
|6:39
|D2
|2 A.M.
|5:37
|D3
|The Unbeliever
|8:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2017
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
THE X FACTOR
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Sign Of The Cross
|11:16
|A2
|Lord Of The Flies
|5:03
|B1
|Man On The Edge
|4:13
|B2
|Fortunes Of War
|7:23
|B3
|Look For The Truth
|5:10
|C1
|The Aftermath
|6:21
|C2
|Judgement Of Heaven
|5:12
|C3
|Blood On The World's Hands
|5:57
|D1
|The Edge Of Darkness
|6:39
|D2
|2 A.M.
|5:37
|D3
|The Unbeliever
|8:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - The X Factor (0190295852009) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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