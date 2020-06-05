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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар

6 Отзывы
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Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 1
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 2
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 3
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 4
Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 1
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 2
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 3
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 4
  • Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182875
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Материал корпуса
пластик/металл
Особенности
устройство для взбивания молока
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
Оснащение система самоочистки
нет
Размеры в упаковке, см
33х28х26
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар

Кофеварка поможет приготовить вкусный кофе. Она производится с применением надежных компонентов. Предоставляется ряд дополнительных функций, которые окажутся полезны в дальнейшем.

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Kitfort КТ-706, 3.5 Бар

05.06.2020
Сергей

Достоинства:
Цена. Не шумная, быстро варит вкусный кофе.
Можно взбивать молоко - и будет капучино)

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Давно хотел приобрети кофеварку. Растворимый кофе не люблю, а с туркой очень много мороки.
С фирмой Kitfort уже знаком , приобретал пароочиститель и вот уже более 5 лет никаких нареканий. Поэтому и выбор пал на эту модель. Кофеварка хорошая, заваривает кофе быстро и вкусно.Пользуюсь ей каждый день и жалею, что не купил ее раньше))
Много места не занимает, очень хорошо вписалась в интерьер.
Рекомендую.
28.05.2020
Оксана

Достоинства:
Стильная, удобная, в инструкции всё четко описано, компактная, недорогая, но в тоже время со всеми необходимыми фукнциями. Пока что попробовали только кофе варить, впереди пробы вспенить молоко и получать ароматный капучино.

Недостатки:
шнур коротковат, хотя, может, это норма для кофемашин

Комментарий:
Долго думали про покупку кофеварки, изначально хотели капельную, но знакомая посоветовала эту и мы рады!
25.03.2020
Равиль

Достоинства:
Кофе варит быстро. Не большой размер. Легкость в управлении. Хорошая пена.

Недостатки:
Короткий шнур, надо покупать удлинитель. Для мерной ложки не помешал бы какой ни будь держатель или зажим на самой кофеварке. Лицевая панель сделана под таким углом что во время заваривания кофе на термометр попадает пар он становится не читаемым.

Комментарий:
Ну а вообщем за такие не большие деньги на недостатки можно не обращать внимание.
15.09.2019
Алена

Достоинства:
Отличная кофеварка, приемлемая цена, небольшой размер позволяет поместиться на маленькой кухне

Недостатки:
не выявлено

Комментарий:
Кофе получается ароматным и вкусным и очень быстро. Капучино отлично получается. Очень простая в обращении. Все очень довольны!
01.07.2019
Ульяна

Достоинства:
Цена, бесшумность,быстрое приготовление.

Недостатки:
Короткий шнур.

Комментарий:
Купила эту кофемашину, на пробу, кофе очень люблю, хотела пить вкусный Капучино не выходя из дома. Получилось очень здорово! Эспрессо же получается с очень насыщеным вкусом. Варится кофе за считанные минуты. При этом квартира наполняется неимоверным ароматом кофе . Пенка получается густая,плотная .
За такую цену это просто сказка .
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Ольга Ч.

Достоинства:
Цена, варка кофе, компактный размер, быстро варит ароматный кофе

Недостатки:
малый объем воды

Комментарий:
Очень доступная кофеварка, в плане цены и работы с ней. Прилагается подробная инструкция, но в ней нет необходимости все интуитивно понятно. Кофе варит отлично и очень быстро. Сама кофеварка выглядит очень достойно и легко моется



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Используемый кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.4
Материал корпуса
пластик/металл
Особенности
устройство для взбивания молока
Цвет
черный
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Контроль крепости
нет
Выбор объема порции
нет
Подогрев чашек
да
Развернуть
Оснащение система самоочистки
нет
Описание
Кофеварка поможет приготовить вкусный кофе. Она производится с применением надежных компонентов. Предоставляется ряд дополнительных функций, которые окажутся полезны в дальнейшем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.06.2020
Сергей

Достоинства:
Цена. Не шумная, быстро варит вкусный кофе.
Можно взбивать молоко - и будет капучино)

Недостатки:
Пока не обнаружил

Комментарий:
Давно хотел приобрети кофеварку. Растворимый кофе не люблю, а с туркой очень много мороки.
С фирмой Kitfort уже знаком , приобретал пароочиститель и вот уже более 5 лет никаких нареканий. Поэтому и выбор пал на эту модель. Кофеварка хорошая, заваривает кофе быстро и вкусно.Пользуюсь ей каждый день и жалею, что не купил ее раньше))
Много места не занимает, очень хорошо вписалась в интерьер.
Рекомендую.
28.05.2020
Оксана

Достоинства:
Стильная, удобная, в инструкции всё четко описано, компактная, недорогая, но в тоже время со всеми необходимыми фукнциями. Пока что попробовали только кофе варить, впереди пробы вспенить молоко и получать ароматный капучино.

Недостатки:
шнур коротковат, хотя, может, это норма для кофемашин

Комментарий:
Долго думали про покупку кофеварки, изначально хотели капельную, но знакомая посоветовала эту и мы рады!
25.03.2020
Равиль

Достоинства:
Кофе варит быстро. Не большой размер. Легкость в управлении. Хорошая пена.

Недостатки:
Короткий шнур, надо покупать удлинитель. Для мерной ложки не помешал бы какой ни будь держатель или зажим на самой кофеварке. Лицевая панель сделана под таким углом что во время заваривания кофе на термометр попадает пар он становится не читаемым.

Комментарий:
Ну а вообщем за такие не большие деньги на недостатки можно не обращать внимание.
15.09.2019
Алена

Достоинства:
Отличная кофеварка, приемлемая цена, небольшой размер позволяет поместиться на маленькой кухне

Недостатки:
не выявлено

Комментарий:
Кофе получается ароматным и вкусным и очень быстро. Капучино отлично получается. Очень простая в обращении. Все очень довольны!
01.07.2019
Ульяна

Достоинства:
Цена, бесшумность,быстрое приготовление.

Недостатки:
Короткий шнур.

Комментарий:
Купила эту кофемашину, на пробу, кофе очень люблю, хотела пить вкусный Капучино не выходя из дома. Получилось очень здорово! Эспрессо же получается с очень насыщеным вкусом. Варится кофе за считанные минуты. При этом квартира наполняется неимоверным ароматом кофе . Пенка получается густая,плотная .
За такую цену это просто сказка .
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2019
Ольга Ч.

Достоинства:
Цена, варка кофе, компактный размер, быстро варит ароматный кофе

Недостатки:
малый объем воды

Комментарий:
Очень доступная кофеварка, в плане цены и работы с ней. Прилагается подробная инструкция, но в ней нет необходимости все интуитивно понятно. Кофе варит отлично и очень быстро. Сама кофеварка выглядит очень достойно и легко моется


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