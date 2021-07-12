Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166086
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Justin Timberlake – Filthy
|4:53
|A2
|Justin Timberlake – Midnight Summer Jam
|5:12
|A3
|Justin Timberlake – Sauce
|4:05
|A4
|Justin Timberlake – Man Of The Woods
|4:03
|B1
|Justin Timberlake – Higher Higher
|4:18
|B2
|Justin Timberlake – Wave
|4:24
|B3
|Justin Timberlake – Supplies
|3:45
|B4
|Justin Timberlake, Alicia Keys – Morning Light
|4:03
|C1
|Justin Timberlake, Chris Stapleton – Say Something
|4:38
|C2
|Justin Timberlake – Hers (Interlude)
|1:01
|C3
|Justin Timberlake – Flannel
|4:49
|C4
|Justin Timberlake – Montana
|4:39
|D1
|Justin Timberlake – Breeze Off The Pond
|4:11
|D2
|Justin Timberlake – Livin' Off The Land
|4:53
|D3
|Justin Timberlake – The Hard Stuff
|3:15
|D4
|Justin Timberlake – Young Man
|3:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Justin Timberlake – Filthy
|4:53
|A2
|Justin Timberlake – Midnight Summer Jam
|5:12
|A3
|Justin Timberlake – Sauce
|4:05
|A4
|Justin Timberlake – Man Of The Woods
|4:03
|B1
|Justin Timberlake – Higher Higher
|4:18
|B2
|Justin Timberlake – Wave
|4:24
|B3
|Justin Timberlake – Supplies
|3:45
|B4
|Justin Timberlake, Alicia Keys – Morning Light
|4:03
|C1
|Justin Timberlake, Chris Stapleton – Say Something
|4:38
|C2
|Justin Timberlake – Hers (Interlude)
|1:01
|C3
|Justin Timberlake – Flannel
|4:49
|C4
|Justin Timberlake – Montana
|4:39
|D1
|Justin Timberlake – Breeze Off The Pond
|4:11
|D2
|Justin Timberlake – Livin' Off The Land
|4:53
|D3
|Justin Timberlake – The Hard Stuff
|3:15
|D4
|Justin Timberlake – Young Man
|3:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Хорошее качество печати, самой пластинки, отличное сведение и мастеринг, звучит на виниле очень хорошо. Рекмоендую.
Недостатки:
Нет.
Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка
Достоинства:
Хорошее качество печати, самой пластинки, отличное сведение и мастеринг, звучит на виниле очень хорошо. Рекмоендую.
Недостатки:
Нет.