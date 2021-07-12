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Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Timberlake, Justin, Man Of The Woods
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166086
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка

Track List

A1Justin Timberlake – Filthy4:53
A2Justin Timberlake – Midnight Summer Jam5:12
A3Justin Timberlake – Sauce4:05
A4Justin Timberlake – Man Of The Woods4:03
B1Justin Timberlake – Higher Higher4:18
B2Justin Timberlake – Wave4:24
B3Justin Timberlake – Supplies3:45
B4Justin Timberlake, Alicia Keys – Morning Light4:03
C1Justin Timberlake, Chris Stapleton – Say Something4:38
C2Justin Timberlake – Hers (Interlude)1:01
C3Justin Timberlake – Flannel4:49
C4Justin Timberlake – Montana4:39
D1Justin Timberlake – Breeze Off The Pond4:11
D2Justin Timberlake – Livin' Off The Land4:53
D3Justin Timberlake – The Hard Stuff3:15
D4Justin Timberlake – Young Man3:45

Отзывы о товаре Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка

12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошее качество печати, самой пластинки, отличное сведение и мастеринг, звучит на виниле очень хорошо. Рекмоендую.

Недостатки:
Нет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Justin Timberlake – Filthy4:53
A2Justin Timberlake – Midnight Summer Jam5:12
A3Justin Timberlake – Sauce4:05
A4Justin Timberlake – Man Of The Woods4:03
B1Justin Timberlake – Higher Higher4:18
B2Justin Timberlake – Wave4:24
B3Justin Timberlake – Supplies3:45
B4Justin Timberlake, Alicia Keys – Morning Light4:03
C1Justin Timberlake, Chris Stapleton – Say Something4:38
C2Justin Timberlake – Hers (Interlude)1:01
C3Justin Timberlake – Flannel4:49
C4Justin Timberlake – Montana4:39
D1Justin Timberlake – Breeze Off The Pond4:11
D2Justin Timberlake – Livin' Off The Land4:53
D3Justin Timberlake – The Hard Stuff3:15
D4Justin Timberlake – Young Man3:45
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.07.2021
Рустам

Достоинства:
Хорошее качество печати, самой пластинки, отличное сведение и мастеринг, звучит на виниле очень хорошо. Рекмоендую.

Недостатки:
Нет.


Justin Timberlake - Man Of The Woods (0190758132112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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