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Arcade Fire - The Suburbs (0889854626310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arcade Fire - The Suburbs (0889854626310) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Arcade Fire, The Suburbs - фото 1
Виниловая пластинка Arcade Fire, The Suburbs - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Arcade Fire, The Suburbs - фото 1
  • Виниловая пластинка Arcade Fire, The Suburbs - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165397
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arcade Fire - The Suburbs (0889854626310) виниловая пластинка

Track List

A1The Suburbs5:15
A2Ready To Start4:16
A3Modern Man4:40
A4Rococo3:57
B5Empty Room2:52
B6City With No Children3:12
B7Half Light I4:14
B8Half Light II (No Celebration)4:27
C9Month Of May3:51
C10Wasted Hours3:21
C11Deep Blue4:28
C12We Used To Wait5:01
D13Sprawl I (Flatland)2:54
D14Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)5:26
D15Suburban War4:45
D16The Suburbs (Continued)1:28

Отзывы о товаре Arcade Fire - The Suburbs (0889854626310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Suburbs5:15
A2Ready To Start4:16
A3Modern Man4:40
A4Rococo3:57
B5Empty Room2:52
B6City With No Children3:12
B7Half Light I4:14
B8Half Light II (No Celebration)4:27
C9Month Of May3:51
C10Wasted Hours3:21
C11Deep Blue4:28
C12We Used To Wait5:01
D13Sprawl I (Flatland)2:54
D14Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)5:26
D15Suburban War4:45
D16The Suburbs (Continued)1:28
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Доставка
Отзывы


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