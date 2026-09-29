Описание товара Dio - Holy Diver (remastered) (0602507369187) виниловая пластинка

"Holy Diver" - ремастированное переиздание дебютного студийного альбома коллектива Dio, первоначально выпущенного в 1983 году. После ухода из Black Sabbath Ронни Джеймс Дио собрал новую группу, в которую вошли ударник Винни Апписи, басист Джимми Бэйн и гитарист Вивиан Кэмпбелл. Альбом был записан в стиле последних работ Black Sabbath, что привлекло многих фанатов этой группы к новому коллективу Ронни. "Holy Diver" занял 13-е место в британских чартах и 56-е в США (но здесь он стал золотым и впоследствии платиновым). Критики высоко оценивают альбом, и многие песни из него считаются гимнами и классикой тяжёлого рока. Сам Ронни Джеймс Дио был признан читателями журнала Kerrang! лучшим вокалистом, а его группа - лучшим новым коллективом 1983 года. В интервью 2005 года лидер группы сказал, что для него есть три безупречных альбома: "Rainbow Rising", "Heaven and Hell" и "Holy Diver". Релиз представлен на черном виниле. Dio – знаменитая американская хэви-метал группа, образованная в 1982 году и возглавляемая вокалистом Ронни Джеймсом Дио. Дио покинул Black Sabbath с намерением создать новую группу с бывшим барабанщиком Black Sabbath, Винни Аппайсом. Название Dio было выбрано потому, что оно имело смысл с коммерческой точки зрения, поскольку в то время это имя уже было хорошо известно публике. Группа выпустила 10 студийных альбомов и имела многочисленные изменения в составе на протяжении многих лет, причем сам Дио был единственным постоянным участником команды. Среди гитаристов были Вивиан Кэмпбелл, Крейг Голди, Даг Олдрич, Уоррен ДеМартини, Трейси Джи, Джейк И. Ли и Роуэн Робертсон. Группа распалась в 2010 году, когда Ронни Джеймс Дио умер от рака желудка в возрасте 67 лет. Коллектив продал более 20 миллионов альбомов по всему миру. Рональд Джеймс Падавона (10 июля 1942 - 16 мая 2010), известный в профессиональной среде как Ронни Джеймс Дио - культовый американский хэви-металлист. На протяжении своей карьеры он был фронтменом и основателем многочисленных групп, включая Elf, Rainbow, Black Sabbath, Dio и Heaven & Hell. Хотя его родители были родом из Кортланда, штат Нью-Йорк, Дио родился в Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир, где его семья жила во время службы его отца в армии США во Вторую мировую войну. Семья вернулась в Кортланд, когда Дио был совсем маленьким, и он жил там до окончания средней школы в 1960 году. Музыкальная карьера Дио началась в 1957 году в составе группы Vegas Kings (позже Ronnie and the Rumblers). В 1967 году он создал рок-группу Elf, которая регулярно выступала на разогреве у Deep Purple. В 1975 году гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор основал группу Rainbow и нанял Дио в качестве вокалиста; за время его работы группа выпустила три студийных альбома. Дио быстро стал одним из выдающихся вокалистов тяжелого рока. В 1979 году он заменил Оззи Осборна на посту вокалиста Black Sabbath и записал с группой три студийных альбома, все три из которых имели успех: «Heaven & Hell» (1980), «Mob Rules» (1981) и «Dehumanizer» (1992). В 1982 году он покинул группу Dio, два альбома которой получили платиновый сертификат RIAA. В 2006 году музыкант основал группу Heaven & Hell вместе с бывшим коллегой, Тони Айомми. В ноябре 2009 года у Дио диагностировали рак желудка, и через полгода он умер. Дио считается одним из величайших и наиболее влиятельных вокалистов хэви-метала всех времен. Он известен тем, что популяризировал в металлической культуре жест рукой "рога дьявола" и тексты своих песен на средневековую тематику. По версии самого певца, этот жест происходит непосредственно от классического итальянского апотропейного (оберегающего) жеста, который часто демонстрировала его бабушка. Дио обладал мощным, разносторонним вокальным диапазоном и был способен исполнять как хард-рок, так и легкие баллады. В 2006 году он был удостоен награды "Metal Guru Award" от журнала Classic Rock Magazine. Он также был назван "Лучшим метал-вокалистом" на Revolver Golden Gods Awards в 2010 году и признан лучшим вокалистом жанра в 2013 году по версии музыкального журналиста Саши Дженкинса.