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Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6"

1 Отзывы
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Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6&quot; - фото 2
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Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6&quot; - фото 5
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Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
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  • Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6&quot; - фото 6
  • Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 159289
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
39

Описание товара Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6"

Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6"

Отзывы о товаре Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6"

25.10.2022
София

Достоинства:
Простой и надежный

Комментарий:
Держатель в максимально простом исполнении, но это ему не мешает хорошо справляться со своей задачей, сам по себе в глаза не бросается, фиксируется надежно и телефон отлично держит



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Крепление
прищепка
Крепление устройства
зажим
Поворот на 360 градусов
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6"
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
София

Достоинства:
Простой и надежный

Комментарий:
Держатель в максимально простом исполнении, но это ему не мешает хорошо справляться со своей задачей, сам по себе в глаза не бросается, фиксируется надежно и телефон отлично держит


Держатель Buro S070 черный для смартфонов 2.5-6" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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