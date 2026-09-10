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Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный

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Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 1
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 2
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 3
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 4
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 5
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 6
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 7
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 8
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 9
Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель автомобильный
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 1
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 2
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 3
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 4
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 5
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 6
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 7
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 8
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 9
  • Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426544
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Характеристики

Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Размеры в упаковке, см
12х6х6
Вес, г.
220

Описание товара Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный

Артикул № 844224 Автомобильный держатель для смартфона на решетку вентиляции. Особенности магнитный компактный простое и удобное крепление на решетку вентиляции по типу прищепки

Отзывы о товаре Держатель для смартфонов Wiiix HT-171VMG-B магнитный черный




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Характеристики
Бренд
WIIIX
Тип товара
Держатель автомобильный
Место установки
в вентрешетку
Материал
пластик
Крепление
прищепка
Крепление устройства
магнитное
Описание
Артикул № 844224 Автомобильный держатель для смартфона на решетку вентиляции. Особенности магнитный компактный простое и удобное крепление на решетку вентиляции по типу прищепки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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